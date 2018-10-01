В Горловке подорвались на мине четверо детей

В ОРДО, в Горловке в результате детонации противопехотной осколочной мины погибли 3 ребенка и один получил ранения.

Об этом со ссылкой на сепаратистское СМИ сообщают «Новости Донбасса». Взрыв произошел «в посадке возле нулевого блокпоста», где трое детей погибли практически сразу, еще одного в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

По данным так называемого «мэра Горловки» боевика Ивана Приходько дети взорвались на МОН.

Источник: petrimazepa.com

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