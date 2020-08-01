В Госдуме предлагают в открытую поставлять оружие на Донбасс: заявление

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о том, что Российской Федерации следует в открытую поставлять оружие на Донбасс. По его словам, процесс нужно начать в том случае, если США выделят Украине $300 млн на военную помощь. Об этом говорится в сообщении российского агентства «Интерфакс».

«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — «ДНР» и «ЛНР,» — сказал он. — В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально».

Депутат Госдумы также заявил, что если «одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия».

«И закрыть эту тему — не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР», — заявил Калашников.

Источник: sprotyv.info

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