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В Госдуме РФ призвали к денацификации Польши

В Госдуме РФ призвали к денацификации Польши

«Заявлениями о России Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины», – заявил глава комитета по контролю Олег Морозов.

С Украиной не вышло, нацелились на других?

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить". Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.

Источник: https://t.me/truexanewsua/46671

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