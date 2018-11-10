В Греции обрушился автомобильный мост

На северо-востоке Греции в городе Кавала произошло обрушение автомобильного моста, повреждены несколько транспортных средств.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

По информации газеты, произошло обрушение нескольких плит моста, общей протяженностью около 15 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, однако в месте обрушения пролетов оказались легковой автомобиль и автокран, которые получили незначительные повреждения.

Обрушение конструкций произошло после того, как на мост заехал 50-тонный автокран, поскольку, как отмечается, этот мост не рассчитан на такой вес.

Вследствии аварии была перекрыта трасса, что вызвало крупные заторы.

Агентство Телевидения Новости