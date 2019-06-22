В Грузии оппозиция выдвинула требования к власти: подробности

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к акции протеста у здания парламента.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

Требования на брифинге в пятницу озвучили лидеры оппозиционных партий «Единое национальное движение», «Республиканская партия Грузии», «За новую Грузию» и «Национал-демократическая партия».

Первым требованием оппозиции является отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Вторым — освобождение всех задержанных накануне граждан, протестующих под парламентом. По данным МВД Грузии, всего были задержаны 305 человек.

Третьим требованием является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

«Мы призываем власти немедленно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов», — заявила политический секретарь «Республиканской партии» Тамар Кордзая.

Источник: sprotyv.info

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