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В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2
Сегодня ночью, 16 августа, на западе Грузии в регионе Имерети произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в грузинском национальном центре сейсмического мониторинга.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 2:31 по тбилисскому времени в 165 км от Тбилиси, в 1 км к востоку от города Ткибули, близ села Мухура.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 км.
Как отмечается, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, что более мощное землетрясение - магнитудой 3,7 - произошло в Грузии 12 августа. Подземные толчки были зафиксированы в юго-восточной части страны вблизи города Ткварчели.
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