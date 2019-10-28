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В ГСЧС рассказали, в каких городах загрязнен воздух

В ГСЧС рассказали, в каких городах загрязнен воздух

По состоянию на 27 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха в Украине не зафиксировано, однако в нескольких городах имеют место незначительные превышения предельно допустимых концентраций.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "На территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском".

Детали: Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает.

В госслужбе напомнили, что с целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в Киеве сеть постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведена на усиленный режим работы.

Дословно: "В целом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра, в период с 28 по 29 октября 2019 года на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации".

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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