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В Гватемале 30 человек погибли в ДТП на скоростной автомагистрали

В Гватемале 30 человек погибли в ДТП на скоростной автомагистрали

Не менее 30 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на четверг, 28 марта, в Гватемале. Все они были сбиты грузовым автомобилем на одной из скоростных дорог неподалеку от города Науала на западе центрально-американской страны. Информагентства сообщают об этом со ссылкой на представителя местной пожарной охраны, которая в Гватемале выполняет функции МЧС.

Погибшие являются представителями одного из коренных народов Гватемалы. Они собрались на месте другого ДТП, в ходе которого местный житель был сбит автомобилем, водитель которого скрылся сразу после инцидента.

Источник: www.facenews.ua

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Темы: дтп

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