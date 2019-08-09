В Хабаровском крае пенсионерка больше суток отпугивала медведя рычанием, стоя в трясине

В Хабаровском крае 83-летняя местная жительница, собирая грибы в тайге, угодила в трясину и едва не стала жертвой медведя. Хищник кружил вокруг неё на протяжении суток, и женщина отпугивала его от себя рычанием, сообщает ТАСС.

Пенсионерку нашли добровольцы из отряда «Лига Спас», к которым за помощью обратились родственники женщины.

В лесу, где хабаровчанка собирала грибы, живут медведи, а иногда там проходят тигры. Добровольцы, местные жители, сотрудники полиции, пока искали пенсионерку, несколько раз натыкались на следы и лежанки медведей, слышали звуки, которые издавали хищники.

В лесу женщину обнаружили ночью, когда с начала поисков прошло больше суток. Поисковики нашли её благодаря рычанию — люди услышали нехарактерные для медведей звуки и вышли к пропавшей. К этому моменту она по пояс ушла в илистое дно лесного ручья.

Пока спасатели вытаскивали бабушку из трясины, медведь всё ещё ходил вокруг них. Хищника в итоге отпугнул автомобиль.

Бабушка находится в больнице, травм у неё нет, но женщина находится в состоянии сильного стресса.

Источник: breakingmad.me

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