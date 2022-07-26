В Харкові 17-річна дівчина після вживання алкоголю потрапила до лікарні

25 липня об 11:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення від лікаря про неповнолітню, яку доставили до медичного закладу у стані алкогольного сп’яніння.

На місце події виїжджали працівники ювенальної превенції.

Поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері 17-річна дівчина була в гостях у друзів та вживала алкогольні напої. Вночі їй стало зле. Зранку мати викликала швидку. За даними медиків, життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує.

З неповнолітньою та її матір’ю поліцейські провели профілактичні бесіди.

Щодо неповнолітньої поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости