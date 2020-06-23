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В Харьков могли завезти конфеты, вызывающие удушение
При производстве желейных конфет используется пищевая добавка Е410, в некоторых случаях вызывающая удушение.
Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы Харьковской области.
Система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам 8 июня 2020 сообщила о риске удушья в результате потребления желейных конфет Jelly mini cup. В них была найдена пищевая добавка E410 (каррагинан). Конфеты экспортировались из Тайваня через Нидерланды в страны ЕС и Украину.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова
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