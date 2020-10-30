В Харьков не пустили тонны индийского кунжута

На харьковской таможне задержали 18 тонн индийского кунжута, который прибыл без фитосанитарного сертификата. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Вчера, 28 октября, на таможенном посту "Харьков-центральный" при проведении фитосанитарного контроля импортного груза было задержано 18,2 тонн кунжута, который прибыл из Индии без фитосанитарного сертификата.

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.

Источник: sq.com.ua

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