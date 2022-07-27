В Харкові нетвереза жінка била 9-річну доньку: сусіди викликали поліцію

В стані алкогольного сп’яніння харків’янка кричала, била та штовхала дитину на дитячому майданчику. Працівники ювенальної превенції ХРУП №1 склали два адміністративні протоколи.

Зараз дівчинка знаходиться у лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Вранці 26 липня до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення від сусідів про те, що у Київському районі міста жінка в нетверезому стані ображає доньку.

На місце події прибули співробітники ювенальної превенції. 9-річна дівчинка знаходилась у сусідів вдома, коли 43-річна мати перебувала на подвір’ї. Сусіди розповіли, що жінка ображала та била дівчинку на дитячому майданчику, тому вони її забрали до себе до приїзду працівників поліції.

Оскільки у дівчинки більше немає близьких родичів крім матері, було прийнято рішення направити дитину до медичного закладу.

Стосовно жінки поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости