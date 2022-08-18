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В Харкові оголосят траур, в рф хизуються вбивствами

В Харкові оголосят траур, в рф хизуються вбивствами

Завтра, 19 серпня, у Харкові оголосять день жалоби за загиблими від російських нападів. Про це повідомив мер Харкоаа Ігор Терехов.

В результаті влучання в будинок на Салтівці та гуртожиток у Слобідському районі загинуло 10 чоловік, серед них 11 річний хлопчик.

Всього після нічних і ранкових обстрілів станом на зараз госпіталізовано 25 дорослих, з них 1 зараз у важкому стані в реанімації.

Також у лікарнях перебуває 4 дітей: дівчинка 13 років і хлопчик 12 років травмовані внаслідок обстрілу в Слобідському районі Харкова (хлопчик – у тяжкому стані), дівчинка 12 років травмована під час влучання ракети у Салтівському районі, ще 1 дівчинка 12 років постраждала в Краснограді.

Всього в Краснограді загинуло 2 дорослих через вибухи.

Між тим, в російська пропаганда вже розповсюджила інформацію, що під час обстіру у Харкові знищено гуртожиток з 90 іноземними бойовиками.

Агентство Телевидения Новости

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