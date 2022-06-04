В Харкові стався вибух на заводі: одна людина загинула

3 червня близько 21:50 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги про те, що на території заводу в Харкові стався вибух, є постраждалі.

На місці працівники слідчо-оперативної групи встановили, що подія сталася внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом.

В результаті події загинув 54-річний чоловік. Ще один отримав тілесні ушкодження. З травмами його доставили до лікарні.

Слідчим відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости