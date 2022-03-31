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В Харкові затримали чоловіка із саморобним вибуховим пристроєм

В Харкові затримали чоловіка із саморобним вибуховим пристроєм

Напередодні близько 16 години у Слобідському районі Харкова правоохоронцями було затримано чоловіка, який мав при собі саморобний вибуховий пристрій по типу ручної гранати. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова 47-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом носіння, зберігання, придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). В порядку ст. 615 КПК України йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб.

Досудове розслідування проводить відділ поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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