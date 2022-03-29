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В Харкові зруйнована одна з найстаріших пожежних частин, архітектурна пам’ятка
Ворог, завдаючи чергового ракетного обстрілу по житлових масивах та інфраструктурі міста Харкова, влучив в архітектурну пам’ятку Харківщини, одну з найстаріших пожежних частин 1887 року забудови, яка є гордістю слобожанських вогнеборців. Про повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.
В результаті вибуху будівля зазнала серйозних ушкоджень.
Силами співробітників ДСНС вжито заходів з розбирання завалів та запобігання подальшого обвалення конструктивних елементів.
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