В Харькове школьник открыл стрельбу из пистолета: подробности и официальная версия

В Харькове ученик принес в школу пистолет и выстрелил в одну из родительниц.

Об этом сообщают на паблике Харьков 1654 в сети Facebook.

Инцидент произошел 13 ноября в специализированной школе №17. Оружие, из которого стрелял школьник, предположительно, травматическое. Автор сообщения уточняет, что он стрелял на перемене и попал в шею одной из родительниц. Женщина сама смогла покинуть территорию учебного заведения.

"Администрация вызвала в школу родителей и после продолжительной беседы отпустила горе-стрелка вместе с орудием и родителями домой, а пострадавшая покинула территорию школы самостоятельно. Со слов педагогов: в прошлом году на этого ребенка писали много жалоб и характеризуют его как "неблагонадежного", а родители при этом "заряженные"", - говорится в сообщении в соцсетях.

Также автор добавил, что полицию не вызывали, поскольку "хотят замять этот инцидент и спустить на тормозах".

"Информация получена от одного из педагогов, которого называть не буду, чтобы избежать возможных проблем со стороны администрации школы. Что делать в такой ситуации? Администрация школы, вероятно, будут друг друга прикрывать. Педагоги бояться за здоровье и жизни детей и за свое", - указано в сообщении.

В Харьковском горсовете прокомментировали инцидент.

Как сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, школьник стрелял из игрушечного пистолета пластмассовыми пулями в потолок.

"Сенсации не будет, – написал он. «Стрельба» в 17 школе вчера производилась из вот этого страшного оружия, изготовленного из пластмассы. Пластиковыми шариками, которые тоже можно увидеть на этом фото. Восьмиклассник, как рассказывают очевидцы, выстрелил в потолок, от него отрикошетило. Травм и пострадавших нет".

Также чиновник опубликовал фото игрушечного пистолета, из-за которого, предположительно, произошел инцидент.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, вчера, 13 ноября, ученики 9 класса средней школы на перемене играли игрушечными пистолетами, которые стреляют пластмассовыми шариками.

Взрослые, которые пришли за своими детьми, пожаловались на действия ребят администрации школы.

По информации правоохранителей, пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Заявлений или сообщений по данному факту в полиции не поступало.

Работники ювенальной превенции взяли объяснения у участников и очевидцев происшествия.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции.

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