В Харькове абитуриентка отправила вместо себя на ВНО "двойников"

В Харькове абитуриентка оригинально пыталась "сдать" Внешнее независимое тестирование: для этого она отправила на сдачу тестов вместо себя "двойников".

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, « наштукатурились » - и вперед. И произошло то, что и должно было произойти - подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением об аннулировании результатов этой предпринимательницы », - рассказал Сидоренко.

Он также добавил, что находчивая девушка нашла на каждый экзамен отдельного "двойника".

Агентство Телевидения Новости