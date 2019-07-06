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В Харькове агитаторам угрожали расправой

В Харькове агитаторам угрожали расправой

В Харькове неизвестные повредили агитационные палатки и угрожали расправой агитаторам. По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, инциденты произошли на ул. Гвардейцев Широнинцев и пр. Юбилейном 4 июля.

Также на почту Золочевского отдела полиции поступил материал по заявлению кандидата в депутаты Верховной Рады о том, что один из кандидатов баллотируется по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения, чем нарушает требования действующего законодательства Украины.

Всего за минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 13 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины. Соответствующие заявления поступили в Московский, Золочевский, Слободской и Шевченковский отделы полиции.

Справка SQ. С начала предвыборной кампании в Харьковской области зарегистрировано 172 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Источник: sq.com.ua

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