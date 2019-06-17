Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:14
Просмотров: 47

В Харькове агитировали против обратного переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова

В Харькове агитировали против обратного переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова

Вдоль проспекта на столбах расклеили листовки, у местных жителей собирали подписи против переименования проспекта.

Об этом сообщили в организации “Світанок”, активисты которой провели эту акцию.

Из текста сообщения. “Вчера проводили агитационную рейд по проспекту Петра Григоренко, где раздавали и расклеивали агитацию для местных жителей с информацией, почему проспект не может быть переименован, с историческими справками о Петре Григоренко и Георгии Жукове, также были собраны подписи против переименования от местных жителей. Просветительская работа продолжается”.

В Харькове агитировали против обратного переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова

Напомним, что Харьковский Евромайдан проводит ряд акций против возвращения имени маршала Жукова. Акции приурочены к тому, что 19 июня на сессии Харьковского горсовета будет рассмотрена электронная петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

Ранее полиция заявила, что обыски у активистов, которые могли участвовать в беспорядках во время сноса памятника Жукову, были проведены 13 июня законно. Во время сноса бюста маршалу Жукову на проспекте Григоренко пострадали трое сотрудников полиции.

Полицейские получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Аэродром малой авиации «Ракитное» Харьковская область (ВИДЕО)
Сегодня 08:49    38
Госисполнитель незаконно продала квартиру
Сегодня 07:39    67
Под Харьковом появилась опасная свалка
Сегодня 06:53    151
Харків закупить вагони метрополітену та тролейбуси
Сегодня 06:19    147
На харьковском аэродроме стартовал военно-патриотический фестиваль
16.06.2019 08:51    129
В Харькове отменили концерт группы, выступавшей в Крыму
16.06.2019 08:15    398
Трамвай изменит маршрут
16.06.2019 07:05    211
Для харьковчан установили новую цену на газ
16.06.2019 06:21    1051
Минуле кохання обернулося для колишнього в’язня новим строком
15.06.2019 09:38    172
В центре Харькова возобновляется движение трамваев двух маршрутов
15.06.2019 09:04    329
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 