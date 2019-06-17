В Харькове агитировали против обратного переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова

Вдоль проспекта на столбах расклеили листовки, у местных жителей собирали подписи против переименования проспекта.

Об этом сообщили в организации “Світанок”, активисты которой провели эту акцию.

Из текста сообщения. “Вчера проводили агитационную рейд по проспекту Петра Григоренко, где раздавали и расклеивали агитацию для местных жителей с информацией, почему проспект не может быть переименован, с историческими справками о Петре Григоренко и Георгии Жукове, также были собраны подписи против переименования от местных жителей. Просветительская работа продолжается”.

Напомним, что Харьковский Евромайдан проводит ряд акций против возвращения имени маршала Жукова. Акции приурочены к тому, что 19 июня на сессии Харьковского горсовета будет рассмотрена электронная петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

Ранее полиция заявила, что обыски у активистов, которые могли участвовать в беспорядках во время сноса памятника Жукову, были проведены 13 июня законно. Во время сноса бюста маршалу Жукову на проспекте Григоренко пострадали трое сотрудников полиции.

Полицейские получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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