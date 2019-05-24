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В Харькове активист побил неадекватного деда, играющего на аккордеоне в метро (видео)

В Харькове мужчина ударил по лицу дедушку, который каждое утро играл на аккордеоне возле выхода из станции метро «Героев труда».

В Харькове активист побил неадекватного деда, играющего на аккордеоне в метро (видео)

Об этом сообщает паблик «Харьков 1654» в Facebook.

«Какой-то идиот ударил по лицу дедулю, который каждое утро играет на аккордеоне на выходе из метро Героев Труда. Также запретил играть и угрожал прирезать. Назвался общественным деятелем», - говорится в описании к видео.

В соцсети разгорелось активное обсуждение данного случая:

«Пи**** штопаный. Обидеть дедулю. Он такой позитивчик»;

«И не нашлось мужчины, который дал бы этому уроду в дыню? Мужики, вы где? Аууу!! Что, теперь все стали просто мачо?»;

«Я очень люблю людей связанных с музыкой, музыка на улице это не плохо, при том, если игра профессиональная (образование не важно)... Чувствo юмора и владение азами музыкального воспитания это признак интеллекта!!! А этот пид**** ударил пожилого, позитивного музыканта, вывод я для себя сделала - о его уровне IQ, этого недочеловека», - писали пользователи соцсети.

Но были и те, кто обрадовался избиению пожилого аккордеониста.

«Дед матерится и баб проходящих матом кроет и поёт сявские песни как на зоне, если он позитивчик, тогда я уже не знаю, что такое аморальность»;

«Дед этот самыми грязными матерными словами обсуждает каждую проходящую мимо девушку и говорит об интимном опыте в отношениях с ними. Вы или ошиблись, или вам такое обращение импонирует?»;

«Я прохожу постоянно мимо его жуткого пения и слушаю все это. Если вы не живете на «Героев Труда», значит и не знаете ничего, он похлеще актрисы будет»;

«Все кинулись деда защищать. А когда он маты гнёт и орёт как подорванный в 7 утра, никто не слышал? Его уже гоняли, не с одного места», - комментировали в интернете.

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