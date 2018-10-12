В Харькове блокировали мероприятие представителей ЛГБТ

Фестиваль Coming Out Fest проходит в Харькове 11-12 октября. На первый день запланировали концерт в арт-клубе Yellow Zeppelin и презентацию социальных проектов. Однако акцию сорвали представители националистических организаций.

На видеозаписи, которую опубликовало «Накипело», видно, как несколько десятков молодых людей окружили здание, в котором находится клуб, никого не пропускают внутрь и спорят с ЛГБТ-активистами.

«Провокация праворадикальной группировки, которые пришли сюда в количестве 40-50 агрессивно настроенных, в боевом настроении людей, которые просто заблокировали вход своей массой и не дают участникам заходить на территорию помещения. Также они их освистывают, унижают и всячески дают понять, что они готовы нанести увечья», — так прокомментировала события представитель женского объединения «Сфера» Вера Черныгина.

Участники фестиваля также заявляли об угрозах.

Молодые люди, окружившие здание, утверждали, что «пришли показать свою позицию».

«Сегодня патриотические организации города пришли на этот концерт, чтобы его не допустить. Мы считаем, что пропаганда ЛГБТ-ценностей на данный момент неактуальна и действительно вредит нашему государству, городу и всему нашему обществу», — заявил лидер харьковской организации «Фрайкор» Георгий Тарасенко.

«Хотим проконтролировать, что здесь будет происходить. Как вы видите, никаких противоправных действий не происходит», — добавил он

В полицию поступило два заявления от участников событий, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Первое — от 16-летнего юноши, который утверждал, что неизвестные не выпускают его из здания. Эту информацию внесли в Журнал единого учёта.

Также поступило сообщение, что по тому же адресу неизвестные избили 30-летнюю женщину. Её отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. По словам медиков, она в удовлетворительном состоянии. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

«Работниками полиции заявления зарегистрированы должным образом, проводится проверка», — отметили в полиции.

По версии активистов, полиция недостаточно выполняла свои обязанности.

Это не первое нападение на акции ЛГБТ в Харькове. В июле группа неизвестных устроила беспорядки в комьюнити-центре «ПрайдХаб»: распылили газовые баллончики, зажгли дымовые шашки и повредили имущество.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины