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В Харькове депутат горсовета сообщил в полицию о коллегах без масок

В Харькове депутат горсовета сообщил в полицию о коллегах без масок

Депутат Харьковского горсовета пожаловался в полицию на коллег, которые были без масок на сессии 24 июня.

По данным полиции, политик обратился к правоохранителям с заявлением.

«По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции», — отметили в ведомстве.

Имена депутатов нарушителей, а также политика, который сообщил о нарушении карантина, не сообщаются.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

В период карантина жители страны должны находиться в масках в общественных местах и закрытых помещения. За нарушение для граждан предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн, для должностных лиц — от 34 до 170 тыс. грн.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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