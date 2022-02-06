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В Харькове десятки предпринимателей оштрафуют за то, что они не убрали снег

В Харькове десятки предпринимателей оштрафуют за то, что они не убрали снег

В Харькове десятки предпринимателей оштрафуют за то, что они не убрали снег. Об этом сообщили в горсовете.

Так, очередной рейд по проверке субъектов хозяйствования прошел на пр. Гагарина, в районе ул. Одесской. Согласно Правилам благоустройства города Харькова, предприниматели обязаны приводить в порядок 20-метровую зону, прилегающую к их магазинам или торговым точкам.

"Как выяснилось, многие из них посыпают тротуары солью или песком, убирают снег. Но некоторые игнорируют требования правил благоустройства. В таком случае им выдают предписание убрать территорию в течение трех дней. Если это не будет сделано, то предпринимателю грозит штраф: для физических лиц - до 1360 грн, для юридических - 1700 грн", - отметили в горсовете.

Как сообщил начальник отдела предпринимательства и экономического развития администрации Основянского района Александр Санин, в январе были обследованы более 1,7 тысяч объектов потребительского рынка.

"Вручено 682 уведомления, а также составлено 60 протоколов об административном правонарушении. Работа по наведению порядка и приведению в надлежащее санитарно-техническое состояние территорий будет продолжена", - отметил Александр Санин.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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