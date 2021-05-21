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В Харькове девушка оскорбила участников Парада вышиванок

В Харькове девушка оскорбила участников Парада вышиванок

21 мая в сети появился ролик, на котором молодая харьковчанка во время городских празднований Дня вышиванки оскорбила участников Парада вышиванок.

Так, 20 мая на Параде вышиванок в Харькове у двух зрительниц спросили, как они относятся к данному празднику. На что одна из девушек ответила: "Это просто отвратительно".

Девушка при этом назвала участников шествия "невежественными людьми" и "посоветовала" им тратить время на книги и восстановление экономики.

А потом еще и согласилась с утверждением "ведущего", который обозвал мероприятие "парадом быдла".

Спустя сутки, сегодня, харьковчанка уже извиняется за свои высказывания.

Скриншот комментария опубликован в Telegram donetchanyn.

Девушка призналась, что именно она говорит на видео, в котором возмущается праздником.

"Хочу сказать, что не выступаю за Россию и ничего против Украины не имею, как и против ее культурного наследия. Для меня патриотизм выражается в других моментах, а не в митингах и парадах. Любовь к стране – это не вышиванка и украинский язык, это уважительное отношение к месту и городу, где ты живешь", – написала она.

Также девушка ответила, что "не может сказать, что много сделала для своей страны в силу своего возраста и возможностей", но замечает, что полностью соблюдает "законы нашей территории" и уважительно относится "к тому месту, где родилась".

"Возможно, мои высказывания были резкими в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Я извиняюсь перед теми, кого это задело", – добавила харьковчанка.

При этом девушка отметила, что в парке на момент съемки не гуляла, а шла на работу. В то же время автор канала, в свою очередь, утверждает, что девушка зарабатывает не совсем легально.

Также в сети нашли ведущего скандального ролика, назвавшего на видео парад вышиванок "парадом быдла". Им оказался парень, который после смерти Геннадия Кернеса набил себе на лбу временное тату с его именем.

 

Агентство Телевидения Новости

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