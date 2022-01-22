В Харькове джип ездил по тротуарам в сквере на Зеркальной струе

В сквере возле Зеркальной струи в центре Харькова водитель джипа поехал прямо по пешеходным дорожкам. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Харьковчане запечатлели, как машина стоит на пешеходной зоне.

Очевидцы говорят, что водитель вел себя неадекватно и кричал на пешеходов.

На место вызвали полицию.

"Карма уже настигла братишку, теперь будет объяснять свои крики возмущенные полиции", - отмечают харьковчане.

Согласно Правил дорожного движения, тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, который примыкает к проезжей части или отделен от нее газоном.

Согласно пункта 12.6 ПДД, допускается движение по тротуарам в следующих случаях:

● если человек проживает в конкретной зоне, и другого подъезда к ней нет;

● если на машине есть знак «инвалид», а также при наличии удостоверения инвалида;

● если автомобили выполняют технологические работы (скорая, полиция, транспорт коммунальных, дорожных или аварийных служб);

● если автомобиль выполняет обслуживание торговых или иных предприятий.

Скорость транспортных средств, движущихся по тротуарам, не должна превышать 20 км/ч.

Согласно пункту 11.13 ПДД запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, оговоренных выше.

Нарушение, установленного для транспортных средств, запрета двигаться по тротуарам, согласно КУоАП ст. 122 части 1, влечет за собой наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходом граждан, то есть 255 гривен.

Кроме этого многие водители выезжают на тротуар, чтобы припарковаться. ПДД разрешает стоянку на краю тротуара, где для движения пешеходов останется по меньшей мере 2 метра. Если же бордюр слишком велик и для того, чтобы поставить свой автомобиль, водитель может заехать с другого места, то его действия также квалифицируются как проезд по тротуару и обойдутся ему в 255 гривен.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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