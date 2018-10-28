В Харькове эвакуировали БТИ (ФОТО)

26 октября в помещении фронт-офиса КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации" (пл. Павловская, 1/3) состоялись учения спасателей. В учениях приняли участие сотрудники Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области, подразделений пожарно-спасательной службы Киевского и Холодногорского районов, а также персонал БТИ.

По легенде учений в подвале здания возникло возгорание. На номер "1012 позвонил работник бюро, который сообщил о возгорании, после чего объявил эвакуацию.

На место происшествия прибыли подразделения ГосЧС в составе трех отделений на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. Спасатели проводили действия по тушению пожара и эвакуации людей из всех этажей здания. Из окна 4-го этажа спасли человека, который не успел самостоятельно эвакуироваться.

Кроме того, в ходе тренировок было отработано взаимодействие дежурного персонала бюро с пожарно-спасательной службой, действия охраны и персонала объекта до и после прибытия пожарных подразделений.

Источник: sq.com.ua

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