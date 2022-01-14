В Харькове годовалая девочка проглотила магниты (ФОТО)

Ребенка доставили в больницу с подозрением на пищевое отравление.

Однако при диагностике врачи обнаружили посторонние тела в кишечнике – магниты, которые между собой соединились и образовали кольцо. Об этом рассказали в Харьковской областной детской больнице №1.

Магнитные шарики привели к тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника. Так, ребенку пришлось перенести сложную операцию, в которой участвовали несколько хирургов.

Медики отмечают, что такие случаи происходят очень часто, настаивая на том, что магниты — не самые лучшие игрушки для детей. Также медики призывают родителей быть внимательными к своим детям.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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