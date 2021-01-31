В Харькове горел частный дом

В Основянском районе Харькова произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 января в 13:48 на номер «101» поступило сообщение о том, что на ул. Заводской, 115 загорелся частный дом.

Прибывшие на вызов пожарные в ходе разведки установили, что площадь пожара составляла около 25 кв.м.

В середине дома горело жилое помещение и крыша над ним, из-под крыши дома вырывалось открытое пламя и черный дым.

В 14:52 пожар локализовали, в 15:58 ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину его возникновения и сумма причиненного ущерба устанавливают.

Агентство Телевидения Новости