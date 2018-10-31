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В Харькове горел корпус больницы
Пожар в одном из корпусов 1-й городской больницы произошёл 30 октября около 17.00, сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области. Горело одноэтажное здание по улице Привокзальной, в районе железнодорожной станции «Основа».
На чердаке загорелись деревянные конструкции кровли. Спасатели потушили пожар примерно за два часа.
По информации ГСЧС, эвакуировать персонал и пациентов не пришлось. Никто не пострадал.
Эксперты выясняют, из-за чего начался пожар.
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