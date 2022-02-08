В Харькове горела книжная фабрика (ВИДЕО)

В Харькове вспыхнул пожар на книжной фабрике "Глобус". Как сообщили очевидцы в соцсетях, ЧП случилось 7 февраля в здании фабрики, расположенном в районе Центрального рынка.

Очевидцы запечатлели, как возле здания фабрики стоят две пожарных машины.

По данным руководителя сектора работы со СМИ Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, возгорание было незначительным, пишет "ГородХ".

Сотрудники фабрики ликвидировали возгорание до прибытия спасателей.

Напомним, в Харькове построят новое пожарное депо, которое будет обслуживать Основянский и Слободской районы. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, новое пожарное депо планировалось построить в рамках подготовки города к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, однако в связи с отсутствием финансирования строительные работы приостановили.

Игорь Терехов также напомнил, что городская власть выделила средства на приобретение небольших пожарных машин, которые будут обслуживать центральную часть Харькова.

Справка: книжная фабрика "Глобус" появилась в Харькове в 1920 году. После освобождения Харькова, в августе 1943 года, была начата реконструкция фабрики. Через два года восстановительных работ профиль предприятия был изменен, и фабрика начала производство тетрадей и других учебных пособий.

В 1956 году типография освоила цветную печать. Начат выпуск цветных учебников, цветных детских книг, плакатов и альбомов для изобразительного искусства.

Сегодня книжная фабрика "Глобус" производит книжную продукцию, которую представляют на ведущих профильных выставках в Украине и за рубежом.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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