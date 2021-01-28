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В Харькове горела квартира в трехэтажном доме: спасены три человека

В Харькове горела квартира в трехэтажном доме: спасены три человека

27 января в 18:22 в Службу спасения поступил вызов на пожар, который произошел в трехэтажном жилом доме в переулке Забайкальском, 5 в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на первом этаже жилого дома горели домашние вещи и разный хлам.

Площадь пожара составила около 20 кв.м.

В 18:34 пожар спасатели локализовали, а в 20:02 ликвидировали.

Из квартиры, где произошел пожар, пожарные спасли 80-летнюю женщину.

Кроме того, из-за задымления лестничной клетки, двух жителей квартиры на третьем этаже -  74-летнюю женщину и ее двенадцатилетнего внука - спасателям пришлось вывести на свежий воздух.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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