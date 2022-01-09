В Харькове горело общежитие университета им. Каразина — эвакуировали 106 человек

Пожар случился в рождественский вечер, горело общежитие на Алчевских.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7 января в 21:11 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в г. Харькове на ул. Алчевских, 46. Возгорание возникло в одной из комнат Харьковского национального университета им. Каразина.

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 4 отделений на автоцистернах и 1 отделения на автолестнице.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.

Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Всего спасатели подразделений ГСЧС эвакуировали 106 человек.

В 21:31 пожар был локализован, а уже в 22:37 полностью ликвидирован.

Всего к ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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