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В Харькове горит отель
В Харькове горит отель «Нарт», расположенный на улице Пестеля, 47, возле станции метро «Киевская».
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео с места пожара.
По информации пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, вызов на пожар в двухэтажном станции по улице Пестеля, 47 поступил спасателям в 16:56.
На момент прибытия пожарных горела крыша площадью 400 кв.метров.
Троим человекам помогли выйти спасатели.
По информации ГСЧС, жертв нет.
На месте работают 8 подразделений ГСЧС.
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