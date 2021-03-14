В Харькове хакеры рассылают вирусы в платежках за электроэнергию

Коммерческие предприятия Харькова на свои официальные электронные ящики получают письма, подписанные администрацией АО "Харьковоблэнерго", с уведомлением о задолженности на счетах. Об этом рассказали в Telegram-канале Харьков NOW.

"Сообщаем Вам о наличии непогашенной задолженности по оплате услуг электроснабжения за период потребления с 01.01.2021 по 31.01.2021 по счету №1247 от 15.01.2021 г. Напоминаем, что в случае непогашения задолженности в срок до 22 марта 2021, будет введен режим ограничения электроснабжения на срок 5 календарных дней, по истечении которого будет произведено полное отключение электроснабжения, а также расторжение договора электроснабжения в одностороннем порядке. Кроме того, АО "Харьковоблэнерго" будет начата процедура судебного взыскания задолженности с начислением штрафных санкций ", - говорится в письмах.

В тексте добавлены ссылки на якобы "расчет задолженности в формате PDF". Эти ссылки на самом деле являются троянской программой, которая блокирует все файлы на компьютере. Затем хакеры требуют деньги, чтобы раскодировать файлы.

"Внимание! Ваши файлы случайным образом надежно зашифровались! Но мы можем помочь Вам", - пишут злоумышленники.

Они требуют прислать на электронную почту несколько файлов с компьютера для расшифровки в течение 72 часов с момента прочтения сообщения и требуют деньги за свои услуги.

На сайте АО "Харьковоблэнерго" размещено объявление о том, что предприятия известно о рассылке этих писем, но никакого отношения к таким рассылкам организация не имеет. Более того, коммунальщики отметили, что уже два года как вопросами начислений занимается не облэнерго, а поставщик электрической энергии.

Источник: internetua.com

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