В Харькове хотели подорвать объект инфраструктуры (ВИДЕО)

В Харькове хотели подорвать объект инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Информацию о закладке взрывчатки на объекте оперативники управления стратегических расследований получили при проведении мероприятий по разоблачению и задержанию враждебных агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. Полученная информация подтвердилась.

Сегодня оперативники УСР совместно со специалистами взрывотехнической службы полиции области и спецназовцами полка полиции особого назначения провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого - РПГ, противотанковые мины и почти 10 кг тротила, - рассказали в МВД.

Оперативники устанавливают всех причастных к совершению данного преступления.

Напомним, оккупанты минируют территории Украины залповыми дистанционными системами. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Так, по ее словам, в Харькоской области оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Такая система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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