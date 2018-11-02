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В Харькове ищут подростка, пропавшего две недели назад

В Харькове ищут подростка, пропавшего две недели назад

1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что 19 октября 2018 года домой не вернулся несовершеннолетний Лобарев Александр Вадимович 26.05.2003 г.р., и в настоящее время местонахождение его неизвестно.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Подростку на вид 15-16 лет, парень ростом 170 см, имеет худощавое телосложение, волосы темные, лицо овальное, глаза карие.

Парень был одет: синие джинсы, кофта с капюшоном черно-серого цвета, серые кроссовки.

Пропавший подросток имеет особые приметы: шрам в районе локтевого сустава.

Информацию о пропавшем парне правоохранители просят сообщать по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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