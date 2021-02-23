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В Харькове ищут пропавшую женщину

В Харькове ищут пропавшую женщину

В Харькове ищут 56-летнюю женщину - Демьянец Тамару Васильевну, которая 21 февраля ушла из дома на Салтовском шоссе,139 и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщают в соцсетях.

В день исчезновения харьковчанка была одета в темно-синюю куртку, красную шапку и зимние сапоги.

В полиции информацию о пропавшей харьковчанке подтвердили.

Как отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному поводу вчера, 22 февраля, было обращение в Харьковское райуправление полиции №2.

Поиски продолжаются.

Агентство Телевидения Новости

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