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В Харькове искали взрывчатку в 277 зданиях: эвакуировали около 1400 человек

В Харькове искали взрывчатку в 277 зданиях: эвакуировали около 1400 человек

Полицейские проверили информацию о заминировании 277 объектов в Харькове 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 июля в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в 169 детских садах, 62 медицинских учреждениях, 21 школе и 25 торговых точках.

По всем  выезжали следственно-оперативные группы, кинологи и специалисты-взрывотехнического управления полиции.

Они тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий эвакуировали 1394 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленники, сделавшие ложные сообщения, разыскиваются.

Агентство Телевидения Новости

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