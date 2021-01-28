В Харькове искали взрывчатку в сервисных центрах МВД на улице Шевченко

В Харькове правоохранители проверяли информацию о заминировании сервисных центров МВД и административных зданий полиции.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как указывается, 27 января в 13:00 в полицию поступило сообщение о заминировании административного здания на ул. Шевченко,26 (бывшее здание ГАИ), административного здания на ул. Шевченко,28, сервисного центра МВД на ул. Шевченко,62 и административного здания на ул. Шевченко,315.

На место происшествия выезжали представители экстренных служб и взрывотехники.

Здания и прилегающая территория были обследованы.

Как сообщается. никаких взрывных устройств правоохранители не обнаружили.

Напомним, 22 января правоохранители также получили сообщение о взрывчатке в указанных зданиях. При проверке информации никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

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