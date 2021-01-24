В Харькове из 118 учреждений, предоставляющих услуги пенсионерам, официально работают только три – министр

В Харькове проверяют все учреждения, предоставляющие услуги пенсионерам.

Министр социальной политики Марина Лазебная озвучила данные о количестве государственных и негосударственных учреждений на Харьковщине, предоставляющих социальные услуги пенсионерам. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

По Харьковской области, по данным Лазебной, проверку проходит 118 таких учреждений (среди них – 11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов престарелых), тогда как в реестре их только три.

Напомним, что ранее Лазебная заявила, будет проведена работа по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг. Будут также проверены условия проживания и пребывания пожилых людей в таких учреждениях.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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