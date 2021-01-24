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В Харькове из храма украли бесценную икону

В Харькове из храма украли бесценную икону

В Харькове за три дня ограбили две церкви. В частности, 21 января из Владимирской церкви (находится на улице Героев Труда) украли икону святого Луки Крымского. Изначально эта информация появилась в соцсетях, позже ее подтвердили SQ источники в Харьковской епархии. По словам священнослужителей, в этой иконе – частица мощей святителя Луки.

Кроме того, в ночь на 18 января был обворован храм Рождества Иоанна Крестителя (находится на пр.Льва Ландау).

"Разбили боковую дверь, унесли карнавку (металлическая коробка для сбора денег – SQ), разломав крепление. Местная охрана и группа реагирования охранной фирмы не успели никого задержать", - сообщили священнослужители.

По данному факту подано заявление в полицию.

Источник: sq.com.ua

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