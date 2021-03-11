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В Харькове из подвала жилого дома украли 50 метров чугунных труб (ФОТО)

В Харькове из подвала жилого дома украли 50 метров чугунных труб (ФОТО)

Воры орудовали ночью и выносили чугунные трубы через вентиляцию. Жильцы утверждают, что ничего не видели и не слышали.

Как сообщили корреспонденту МГ “Объектив” в КП “Харьковводоканал”, кража произошла по адресу ул. Матросова, 16-а.

“Всего было украдено в доме 16-а по улице Матросова 50 метров трубопровода. Кроме труб, украли дверь с электрического щитка, с задвижки отопления сбили чугунный маховик, и все, что было металлическое, унесли”, – рассказал начальник управления по обслуживанию внутридомовых систем КП “Харьковводоканал” Валерий Харлан.

По его словам, это далеко не первый случай кражи оборудования. За прошлые 2 месяца только в Слободском районе воры растащили 100 метров трубопровода. Сейчас коммунальщики установили в подвале дома на Матросова новые пластиковые трубы, которые дешевле и удобнее в дальнейшей эксплуатации.

В Харькове из подвала жилого дома украли 50 метров чугунных труб (ФОТО)

В Харькове из подвала жилого дома украли 50 метров чугунных труб (ФОТО)

В Харькове из подвала жилого дома украли 50 метров чугунных труб (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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