В Харькове из продажи изымают опасные для здоровья фисташки

В Харькове из продажи изымают опасные фисташки из Турции. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Так, в жареных фисташках в скорлупе, которые экспортировались из Турции в Украину, обнаружили афлатоксины. Турецкий производитель - Alagözler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti.

"В случае обнаружения указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", - говорится в сообщении.

Афлатоксины - это органические соединения, опасные микотоксины (токсины, продуцируемые микроскопическими плесневеми грибами). Продуцирующие токсины микроскопические грибы растут на зёрнах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, на семенах арахиса и тех же фисташек). Сильнее обычно заражены грибами продукты, хранящиеся в жарком и влажном климате. Афлатоксины со временем и при неправильном хранении образуются в залежалых сборах чая и других трав. Токсин обнаруживается также в молоке животных, употреблявших зараженный корм.

Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день (вызывающими рак печени). Они устойчивы к тепловой обработке продукта. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени, при попадании низкой дозы развивается хронический афлатоксикоз, характеризующийся подавлением иммунной системы, повреждением ДНК, активацией раковых клеток.

Смертельная доза афлатоксина составляет 75 мг на 1 кг веса человека. При таком тяжелом отравлении летальный исход наступает в течение двух суток вследствие печеночной недостаточности. Токсичная доза афлатоксина составляет 1,7 мг на 1 кг массы тела. Даже в таких небольших количествах это вещество ядовито.

В развитых странах проводится жёсткий мониторинг продуктов, где чаще всего встречаются афлатоксины (арахис, кукуруза, семя тыквы и т.д.); заражённые партии уничтожаются. Для развивающихся стран, где подобный контроль отсутствует, заражение продуктов плесневыми грибами остаётся серьёзным фактором смертности. Например, в Мозамбике смертность от рака печени в 50 раз выше, чем во Франции.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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