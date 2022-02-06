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В Харькове из продажи изымают опасные пищевые добавки

В Харькове из продажи изымают опасные пищевые добавки

​В пищевых добавках, которые экспортировались в Украину из Франции, выявлено опасное несанкционированное вещество – 2-хлорэанол. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбе.

Вещество выявили в экстракте бамбука.

Производитель добавок – Laboratoire Phytobiologic Francis, Rosheim.

В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.

Справка: этиленхлоргидрин (2-хлорэанол) - сильный яд, действующий на нервную систему.

Впитывается через неповрежденную кожу даже через несколько резиновых перчаток. В организме трансформируется в хлоруксусную кислоту, оказывая токсическое действие на печень и почки.

Особую опасность представляют пары этиленхлоргидрина. После вдыхания появляются головокружение и рвота, жжение в глазах, слабость, сильная жажда, боль в области сердца. В первые сутки после отравления может наступить смерть.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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