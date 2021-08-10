В Харькове из продажи изымают опасные пончики

В пончиках, которые экспортировались из Франции в Украину, нашли опасное несанкционированное вещество – оксид этилена. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Оксид этилена выявили в камеди рожкового дерева - пищевой добавке, которая входила в состав пончиков. Отмечается, что производитель пончиков - Vandemoortele, France. В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в управления ГУ Госпродпотребслужбес в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность.

Этиленоксид в некоторых третьих странах используется в качестве пестицида при выращивании зерновых. В Евросоюзе данное вещество запрещено, поскольку оно обладает мутагенными и канцерогенными свойствами. Любое его количество несет вред здоровью человека.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»