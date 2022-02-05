В Харькове из продажи изымают опасный французский крахмал

В Харькове из продажи изымают французский кукурузный крахмал, в котором обнаружили кусочки металла. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В кукурузном крахмале, который экспортировался из Франции (производитель: Tereos Starch & Sweeteners Europe) в Украину были обнаружены металлические фрагменты (1-7 см*0,9 мм).

"В случае обнаружения указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", - говорится в сообщении.

Кукурузный крахмал используют в качестве пищевой добавки для загущения различных продуктов. Его добавляют в кулинарные изделия, чтобы масса стала более плотная. Чаще всего его используют для кондитерских изделий.

Кукурузный крахмал получают из зерен кукурузы, вымачивая их в растворе, удаляют ядро и измельчают. Именно в процессе измельчения выделяется крахмал. Крахмал отделяется от белка под воздействием центробежной силы. Его подсушивают и в итоге получается порошок желтого цвета. На вкус и запах он напоминает кукурузу. Кукурузный крахмал содержит витамин РР, кальций, фосфор, магний, калий и микроэлементы.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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