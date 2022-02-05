Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 85

В Харькове из продажи изымают опасный французский крахмал

В Харькове из продажи изымают опасный французский крахмал

В Харькове из продажи изымают французский кукурузный крахмал, в котором обнаружили кусочки металла. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В кукурузном крахмале, который экспортировался из Франции (производитель: Tereos Starch & Sweeteners Europe) в Украину были обнаружены металлические фрагменты (1-7 см*0,9 мм).

"В случае обнаружения указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", - говорится в сообщении.

Кукурузный крахмал используют в качестве пищевой добавки для загущения различных продуктов. Его добавляют в кулинарные изделия, чтобы масса стала более плотная. Чаще всего его используют для кондитерских изделий.

Кукурузный крахмал получают из зерен кукурузы, вымачивая их в растворе, удаляют ядро и измельчают. Именно в процессе измельчения выделяется крахмал. Крахмал отделяется от белка под воздействием центробежной силы. Его подсушивают и в итоге получается порошок желтого цвета. На вкус и запах он напоминает кукурузу. Кукурузный крахмал содержит витамин РР, кальций, фосфор, магний, калий и микроэлементы.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Служебный пес харьковской таможни нашел наркотики в машине
Сегодня 09:32    88
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 09:23    887
Второй раз за три месяца: в Харьковской области снова вырастут тарифы на воду
Сегодня 08:58    110
«Фонтан Кернеса» на площади Свободы хотят «доделать» за 3,3 млн грн
Сегодня 08:26    105
В Харькове с трамвая отвалился пантограф
Сегодня 07:23    93
Рестораны, барбершопы, фитнесс-центры и производство – по кому в Харькове ударил «газовый кризис»
Сегодня 06:51    71
Река в Харькове изменила цвет
Сегодня 06:20    109
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    108
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    168
Лікар зруйнував популярні міфи про шкоду вершкового масла
04.02.2022 11:00    255
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 