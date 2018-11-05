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В Харькове из-за собаки без намордника умер мужчина (фото)
В Харькове мужчина погиб в драке из-за замечания прохожего по поводу собаки, которая была без намордника.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе «ХС. Харьков».
«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из мужчин упал на проезжую часть. Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте», - сообщили свидетели трагедии.
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