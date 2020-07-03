В Харькове избили работника метрополитена.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июля к полицейским отдела полиции в метрополитене обратился работник метрополитена. Он сообщил, что во время исполнения служебных обязанностей в вагоне электропоезда неизвестный нанес ему телесные повреждения.

Пострадавший находился в специальной одежде работника метрополитена.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Все обстоятельства происшествия и личность злоумышленника устанавливается.

Агентство Телевидения Новости